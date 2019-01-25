Адвокат Пола Уилана объяснил тонкости соглашения на защиту

https://news.ru/storage/news/36a693e08848a8d07110ff1389a9de55/1f19b6e4-238c-40cc-a604-88a6dac8bed7_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Пол Уилан

Защитник Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что с обвиняемым у него заключено официальное соглашение. Однако родственники не понимают некоторые детали, поэтому те сообщили о возможной смене адвоката, добавил он.

«Пока не утверждены кое-какие детали этого соглашения. Пол думает. Эти детали составляют адвокатскую тайну. Родственники Уилана этого не понимают», — приводит РИА Новости слова Жеребенкова.

Ранее Дэвид Уилан заявил, что его брат Пол может сменить адвоката, поскольку он его не выбирал.

Пол Уилан был задержан ФСБ в России 28 декабря после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств. Однако Уилан считал, что на переданном ему носителе содержится информация культурного значения, а не секретные сведения, писал News.ru.