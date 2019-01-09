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77 тысяч человек требуют снести дом в Магнитогорске

Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Онлайн-петиция на имя Владимира Путина с просьбой снести дом в Магнитогорске, где произошёл взрыв газа, продолжает активно собирать подписи горожан. На момент написания новости за полное расселение здания выступили уже больше 77 тысяч человек.

По словам инициаторов, по всему дому пошли трещины на стыках плит, а на балконах видны следы деформации. Кроме того, самим жильцам страшно возвращаться в аварийное здание. Авторы петиции просят выделить жильцам всего дома равноценные квартиры для переселения, ссылаясь на то, что жильё в аварийном доме нельзя будет продать и за половину его реальной стоимости. 

Создать петицию решили после того, как губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что дом демонтируют лишь частично, в частности, полностью разберут только два подъезда. Остальные признаны пригодными для жилья.

Обрушение подъезда жилого здания по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Жертвами трагедии стали 39 человек. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.


#путин #петиция #магнитогорск
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