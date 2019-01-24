62 тысячи человек в Самаре остались без отопления

https://news.ru/storage/news/cbdcf72b942129206306fc56ddd4972f/a913d5b3-dfa0-459d-a1af-34285aa18485_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

В Самаре уже вторые сутки в некоторых домах нет отопления. При минимальной температуре -25,8 °С без тепла в квартирах остались 62 тысячи человек.

Из-за прорыва магистрального теплопровода в двух районах города объявлен режим ЧС. Снабжение горячей водой прервано. Трубу, диаметр которой составляет один метр, пообещали починить сегодня.

Ранее News.ru писал о том, что три человека погибли в пожаре, вспыхнувшем в деревянном частном доме в центре Самары. Пожарные эвакуировали одного мужчину, но он умер в машине скорой помощи. Возгорание произошло в доме по ул. Арцыбушевская. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.