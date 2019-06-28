Пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана сообщила, что 50 пострадавших в результате взрывов в городе Арысь в Казахстане остаются на лечении в больницах.
В настоящее время в больницах остаются 50 пациентов. Четыре тяжёлых пациента переведены в Нур-Султан и Алма-Ату, — говорится в сообщении.
409 человек обратились за помощью в медучреждения, из 329 получили амбулаторную помощь, 80 — были госпитализированы.
24 июня на одном из военных складов, расположенном близ Арыси, произошёл пожар, в результате которого стали взрываться боеприпасы. Погибло три человека. Население города эвакуировали.
Как ранее писал News.ru, проверка радиационного фона в казахстанском городе Арысь показала, что он соответствует норме.