https://static.news.ru/photo/02b9bdea-9afc-11e9-b108-fa163e074e61_1024.jpg Фото: inbusiness.kz

Пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана сообщила, что 50 пострадавших в результате взрывов в городе Арысь в Казахстане остаются на лечении в больницах.

В настоящее время в больницах остаются 50 пациентов. Четыре тяжёлых пациента переведены в Нур-Султан и Алма-Ату, — говорится в сообщении.

409 человек обратились за помощью в медучреждения, из 329 получили амбулаторную помощь, 80 — были госпитализированы.

24 июня на одном из военных складов, расположенном близ Арыси, произошёл пожар, в результате которого стали взрываться боеприпасы. Погибло три человека. Население города эвакуировали.

Как ранее писал News.ru, проверка радиационного фона в казахстанском городе Арысь показала, что он соответствует норме.