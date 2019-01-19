Стреляли: свадебный кортеж напугал москвичей

https://news.ru/storage/news/1f3f7876ce5389136dd195b24529eac3/3c23e2b9-e566-4a95-8746-6e8c72563e73_850.jpg АГН «Москва»

Сотрудники правоохранительных органов Москвы проверяют информацию о стрельбе в центре столицы. По сообщениям очевидцев, несколько выстрелов раздались из свадебного кортежа.

Инцидент произошёл на улице Земляной Вал. В какой-то момент окно одного из автомобилей открылось, и оттуда начали стрелять, сообщает РЕН ТВ.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Подобный инцидент происходит в Москве не впервые. Как сообщал News.ru, осенью прошлого года участники свадебного кортежа открыли огонь из окон машин на Щёлковском шоссе, а ещё раньше, весной, стреляли на Калужском шоссе.