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Стреляли: свадебный кортеж напугал москвичей

АГН «Москва»

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Сотрудники правоохранительных органов Москвы проверяют информацию о стрельбе в центре столицы. По сообщениям очевидцев, несколько выстрелов раздались из свадебного кортежа.

Инцидент произошёл на улице Земляной Вал. В какой-то момент окно одного из автомобилей открылось, и оттуда начали стрелять, сообщает РЕН ТВ.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Подобный инцидент происходит в Москве не впервые. Как сообщал News.ru, осенью прошлого года участники свадебного кортежа открыли огонь из окон машин на Щёлковском шоссе, а ещё раньше, весной, стреляли на Калужском шоссе.


#москва #свадьбы #стрельба
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