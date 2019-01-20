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Внедорожник улетел с третьего этажа в Подмосковье

Сергей Лантюхов/News.ru

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Автомобиль Range Rover свалился с третьего яруса парковки одного из торговых центров в подмосковном Одинцове. Один человек с травмами госпитализирован.

Ещё двое, которые в момент инцидента находились в салоне машины, отделались испугом и лёгкими ушибами.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина пробила ограждение парковки и приземлилась на крышу, передаёт РЕН ТВ.

Правоохранительные органы начали проверку по факту ЧП.

Аналогичный инцидент произошёл минувшей осенью в Москве. Тогда, как сообщал News.ru, автомобиль упал со второго яруса парковки торгового центра. Врачи диагностировали у водителя ушибы.


#Московскаяобласть #ДТП #парковки
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