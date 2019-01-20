Внедорожник улетел с третьего этажа в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/00f82b875646304dd70e086c360f2055/6287231e-fc91-45a1-8cf6-fbef4d364d73_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Автомобиль Range Rover свалился с третьего яруса парковки одного из торговых центров в подмосковном Одинцове. Один человек с травмами госпитализирован.

Ещё двое, которые в момент инцидента находились в салоне машины, отделались испугом и лёгкими ушибами.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина пробила ограждение парковки и приземлилась на крышу, передаёт РЕН ТВ.

Правоохранительные органы начали проверку по факту ЧП.

Аналогичный инцидент произошёл минувшей осенью в Москве. Тогда, как сообщал News.ru, автомобиль упал со второго яруса парковки торгового центра. Врачи диагностировали у водителя ушибы.