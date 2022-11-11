Звезды «Русского радио» выступили на концерте Лепса в Луганске

Фото: Пресс-служба «Русского Радио»

Григорий Лепс и Елена Север

Звезды «Русского Радио» приняли участие в большом концерте Григория Лепса 9 ноября в ДК имени Ленина в городе Луганске. Артисты ЮрКисс, ВладиМир и Елена Север не только выступили по случаю предстоящего Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, но также и доставили в город гуманитарную помощь для Луганского перинатального центра и Республиканской клинической больницы. Концерт прошел при полном аншлаге, зрителями стали военные, сотрудники полиции и других спецподразделений.

Фото: Пресс-служба «Русского Радио» Григорий Лепс

Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир посетили перинатальный центр Луганска, куда привезли закупленные на собственные средства необходимые вещи: стерилизаторы для бутылочек, молокоотсосы, детское питание, наборы одежды для выписки, теплые конверты, много расходных средств гигиены: подгузники, пеленки, влажные салфетки. А в Республиканскую клиническую больницу звёзды привезли бронежилеты. Артисты также вручили подарки представителям МВД ЛНР, в том числе непромерзаемые зимние сапоги

Мы очень рады, что у нас есть возможность помочь жителям прифронтовых территорий, военным <...> Мы очень благодарны зрителям за тёплый приём. И, конечно, «Русское Радио» благодарит Григория Лепса за его смелость и неравнодушие, — заявила Елена Север.

Оскар Кучера, ВладиМир, ЮрКисс, Андрей Фролов и Елена Север ранее выступили в составе агитбригады «Русского Радио» на концерте в Костроме 6 ноября. Артисты поддержали военных не только своим творчеством — они также привезли в воинскую часть гуманитарную помощь: обувь, лопаты, спальные мешки и другие необходимые для солдат вещи.