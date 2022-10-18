Завершился прием заявок на второй сезон премии Russian Creative Awards

Фото: Пресс-служба Russian Creative Awards

Прием заявок на участие во втором сезоне национальной премии Russian Creative Awards завершен, зарегистрировано свыше 2000 претендентов на награду. Проекты представлены в 10 номинациях, среди которых лидером по количеству заявок стал «Креативный социальный проект», также в тройке самых популярных — «Культурный код» и «Образовательный проект».

Благодаря совместным усилиям профессионального сообщества, бизнеса и органов власти в России за последние годы существенно изменился подход к восприятию и развитию креативных индустрий. Всё больше людей понимают их роль в повышении качества жизни, а также в популяризации нашего многообразного культурного наследия. Неслучайно именно эти номинации стали лидерами в рамках заявочной кампании, — заявила руководитель Роскультцентра, директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова.

Жюри выберет 50 победителей в 10 номинациях: «Человек года», «Меценат года», «Открытие года», «Цифровой проект», «Образовательный проект», «Креативное пространство года», «Культурный код», «Событие года», «Креативный регион» и «Креативный социальный проект».

В состав экспертной коллегии вошли 100 выдающихся профессионалов, которые оценят номинантов по таким критериям, как достижения, масштаб и охват, а также информационная открытость.

Имена лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий станут известны на торжественной церемонии награждения 1 декабря в московском концертном зале «Зарядье». На мероприятии также состоится премьера первой в мире оперы о креативных индустриях.

Ранее сообщалось, что с 19 октября по 6 ноября на площади Москва в городском променаде «Острова Мечты» откроется историко-патриотический фестиваль «Собери Историю». На мероприятии посетителей будет ждать мультимедийный контент и тематические декорации, которые погрузят гостей в Петровскую эпоху.