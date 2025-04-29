Юбилейная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» открылась в Ташкенте

Фото: president.uz

В Ташкенте 28 апреля открылась 5-я Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия», собравшая представителей компаний из 35 стран мира, включая Россию, Узбекистан, Беларусь и Китай. Мероприятие проходит на новой бизнес-арене CAEx Uzbekistan.

Мы можем расширять горизонты сотрудничества в ответ на глобальные вызовы, — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

За пять лет выставка стала важной площадкой для демонстрации технологий и налаживания контактов. Количество участников выросло на 20% до более чем 500 экспонентов, а общая площадь выросла до 18 тысяч кв. м. В рамках выставки проходит деловая программа с участием Дениса Мантурова и Жамшида Ходжаева. Российская экспозиция включает продукцию крупнейших промышленных предприятий.

Ранее стало известно, что республика Татарстан примет участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая проходит с 28 по 30 апреля 2025 года в Ташкенте. Татарстан вновь станет центром притяжения для посетителей, которые интересуются инновационными технологиями и высококачественной продукцией.