Выставку об истории России и Украины в Манеже посетили 10 тысяч человек

Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва»

Выставка «Украина. На переломах эпох»

Выставку «Украина. На переломах эпох» в Центральном выставочном зале «Манеж» в российской столице посетили 10 тысяч человек, сообщил организатор мероприятия, руководитель мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» Иван Есин. В экспозиции представлены фотографии, кинохроника, карты, плакаты и другие архивные документы.

Несмотря на то что выставка была создана в чрезвычайно короткий срок, мы видим, что наш нелёгкий труд нашел своего зрителя. Десять тысяч человек, а это внушительная цифра, посетили проект за первые дни экспонирования. Я уверен, так происходит потому, что смыслы, заложенные в мультимедийные форматы экспозиции, большинством воспринимаются на уровне генетики, нашего национального кода. Неудивительно, что отзывы о выставке преимущественно положительные, — рассказал Есин.

Выставка будет открыта для гостей до 24 ноября. Планируется, что экспозиция также будет развёрнута и в других российских регионах.

Выставка рассказывает о взаимосвязи России и Украины и охватывает исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней. Организаторы отмечают, что для объективности повествования представлена также трактовка исторических событий с точки зрения украинского государства. Один из залов посвящён героям специальной военной операции России на Украине.

Как сообщалось ранее, выставка «Украина. На переломах эпох» в Манеже займёт 4000 квадратных метров площади комплекса. Работа экспозиции будет сопровождаться насыщенной экскурсионной и культурной программой, подготовленной Министерством культуры России и историческим парком «Россия ― моя история».