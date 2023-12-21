Выставку об истории просвещения посетили более четверти миллиона человек Выставку об истории просвещения на ВДНХ посетили более четверти миллиона человек

Фото: Пресс-служба ФГП

За полтора месяца работы иммерсивной выставки «Просвещение. Большие Перемены» на ВДНХ в Москве ее посетили более 260 тысяч человек. Мультимедийная экспозиция, открывшаяся 7 ноября на форуме «Россия» в павильоне № 57, создана Фондом гуманитарных проектов по поручению Минпросвещения РФ.

Как отметил управляющий директор фонда Иван Есин, формат экспозиции является сочетанием иммерсивных технологий, ярких и понятных многим знаковых образов, а высокое качество научно-изыскательной и сценарной работы создает эффект погружения в детали.

С интересом отмечаем, как игровые технологии и диалог с нашими экскурсоводами меняют взгляд взрослой аудитории на события 30-летней давности, а у молодежи горят глаза, глядя на «перестроечное ретро», — рассказал Иван Есин.

У посетителей есть возможность увидеть процесс возрождения российского образования после 1990-х годов, узнать о ключевых достижениях, в том числе дошкольного образования, оказаться на школьных уроках с ожившими историческими личностями и узнать о работе в сфере профориентации подрастающего поколения.

Между тем в России до 15 февраля продолжается заявочная кампания Первой национальной премии в области профориентации «Россия — мои горизонты». Ее целью является определение лучших проектов в этой области по всей стране.