Выставка «Просвещение. Большие перемены» пройдет по всей России

Фото: Пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов

По всей России пройдет иммерсивная выставка «Просвещение. Большие перемены», организованная Фондом Гуманитарных Проектов. Центрами экспозиции станут исторические парки в 25 регионах страны. На сегодняшний день интерактивный павильон «Просвещение» на ВДНХ посетили более полумиллиона человек.

Выставка будет представлять собой иммерсивное путешествие между прошлым, настоящим и будущим системы отечественного образования. Посетителей будут сопровождать главные герои экспозиции — девочка Маша из настоящего и мальчик Вова из будущего. Жители регионов смогут узнать, чем отличается подход к современному образованию в зависимости от субъекта, как менялись школы и детские сады с течением времени и какие возможности есть у молодежи сейчас.

Фото: Пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов

Экспозиция делится на 19 тематических зон. В первом зале рассказывается об истории образования со времен СССР, затем следуют зоны «Трудные 90-е» и «Вызовы XXI века». Заключает выставку зал «Министерство будущего», где посетителей познакомят с современными вызовами, которые стоят перед Минпросвещения РФ, и расскажут о том, каких результатов планируется достичь к 2030 году. Также есть отдельные зоны «Детский сад» и «Школа» с тематическими пространствами для детей и подростков.

В Общественной палате РФ ранее состоялось заседание Экспертного совета «Билет в будущее». В ходе обсуждения было решено сделать профориентацию адресной, рассказала замдиректора департамента госполитики в сфере СПО и ПО Минпросвещения России Татевик Карабекян.