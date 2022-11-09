Влияние новых технологий на рекламную индустрию обсудят в Москве

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Влияние новых технологий на рекламную индустрию обсудят на офлайн-сессии Red Apple на шестом Национальном рекламном форуме. Мероприятие пройдёт 11 ноября в московском киноцентре «Октябрь». Модератором сессии выступит CEO Agenda Media Group, а также вице-президент АКАР Алексей Парфун.

Мы живём в той реальности, когда у нас есть абсолютно всё, а все вокруг стараются придумать что-то новое. Помогают новые технологии, в том числе и нейросети. И это новая, усовершенствованная ветка креатива, — рассказал модератор сессии.

Парфун расскажет о влиянии нейросетей на рекламную индустрию, о законодательной базе для внедрения подобных технологий в производство рекламы, а также поделится прогнозами по росту популярности использования ИИ в контенте.

В сентябре московский международный фестиваль рекламы Red Apple объявил о старте конкурсного сезона. Приём заявок на участие продлится до 13 января 2023 года. Голосование пройдёт в два этапа, а его результаты будут объявлены в феврале 2023 года.