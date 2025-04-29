«ВКонтакте» упростила получение синей галочки для авторов

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Социальная сеть «ВКонтакте» внедрила новые, упрощенные критерии для получения синей галочки, направленные на поддержку авторов оригинального контента. Теперь верифицировать свой профиль или сообщество стало проще.

Новый процесс верификации поможет в первую очередь тем, кто вкладывается в создание уникального и качественного контента. Обновление отражает вектор развития ВКонтакте, где в центре внимания находятся оригинальные авторы, — отметил директор по стратегии и операциям «ВК» Андрей Гостев.

Для получения галочки достаточно иметь 5 тысяч подписчиков и как минимум одну публикацию (статью, видео, пост и т.д.) за последние 30 дней. Верификация дает приоритет в поиске, повышает вовлеченность и откроет доступ к новым функциям.

Ранее стало известно, что социальная сеть «ВКонтакте» с 14 мая 2025 года обновит партнерскую программу, ориентированную на поддержку авторов, которые создают качественный и оригинальный контент. Как отметил директор по стратегии и операциям ВК Андрей Гостев, в приоритете находятся оригинальность публикаций и глубина связи с аудиторией.