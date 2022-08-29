«ВКонтакте» представила новый дизайн личного профиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» представила следующий этап глобального обновления приложения. Теперь изменения затронули профиль, который даёт широкие возможности для самовыражения и упрощает обмен информацией с учётом высокой скорости потребления контента в современном мире. В обновленном профиле теперь можно будет быстро увидеть основную информацию о пользователе и перейти к контактам.

Все изменения обусловлены запросом на высокую скорость коммуникации, желание пользователей быстро погружаться в главное, поэтому новый дизайн включает в себя простоту, лёгкость интерфейсов, а также мгновенный доступ к публикации и просмотру разнообразных форматов контента, — рассказала CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.

Фото: Пресс-служба «Вконтакте»

В обновленном профиле можно быстро увидеть основную информацию о пользователе, легко перейти к контактам и подробному описанию. Авторы также получили возможность быстрого доступа к публикации самых разнообразных форматов контента, доступных «ВКонтакте». Кроме того, владелец профиля получит возможность добавлять мини-приложения с дополнительными сервисами для подписчиков. С помощью единой кнопки можно мгновенно перейти к созданию записи, истории, разместить фото, видео, клип или начать трансляцию. Свежий и актуальный контент автоматически будет показан в профиле.

9 августа во «ВКонтакте» анонсировали масштабное обновление мобильного приложения. Кроме главного экрана приложения с лентой, новый дизайн также получили ключевые разделы — «Сервисы», профиль пользователя и сообщества. Обновление станет фундаментом для прогрессивного развития платформы, в частности, запуска экспериментальных функций, связанных с NFT и Web 3.0.