VK проведет фестиваль «Лапки» для любителей домашних животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В парке «Ходынское поле» 24 и 25 мая пройдет фестиваль дружбы с питомцами «Лапки», организованный VK. Фестиваль объединит владельцев и любителей домашних животных и предложит насыщенную программу для всей семьи.

Питомцы — одна из востребованных тематик контента среди пользователей соцсетей VK. Мы проводим фестиваль «Лапки» впервые и хотим объединить владельцев питомцев, pet-блогеров и всех, кто неравнодушен к домашним животным, — отметил директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.

Гостей фестиваля ждут выступления артистов, среди которых Антоха МС, SERYABKINA, Аня Pokrov, RASA и другие. Также запланированы встречи с блогерами, лекции, мастер-классы, конкурсы и тематические зоны.

Будут работать зоны VK, mos.ru и партнеров, включая пространство с животными из приютов. В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы и благотворительные активности.

Ранее стало известно, что в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» на ВДНХ с 7 по 10 мая пройдет фестиваль «Россия — Моя история. ПОБЕДА», посвященный 80-летию Великой Победы. Ожидается, что мероприятие посетят 20 тысяч россиян.