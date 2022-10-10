В VK добавили возможность создать персональные обложки с использованием ИИ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В честь 16-летия социальная сеть «ВКонтакте» предоставила возможность установить в личный профиль уникальную обложку. Искусственный интеллект (ИИ) поможет сгенерировать ее персонально для каждого отдельного пользователя на основе анализа интересов и увлечений из общедоступной информации страницы, публикаций, фотографий и подписок на сообщества.

К 16-летию «ВКонтакте» мы с командой представили ещё один способ самовыражения для пользователей — возможность установить обложку в профиле. Вместе с цифровыми аватарами vmoji и новым способом персонализации личных страниц каждый человек сможет ещё ярче проявить свою индивидуальность, — заявила CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.

Чтобы создать обложку при помощи нейросети, достаточно зайти в сервис «Обложка от ВКонтакте» и нажать кнопку для генерации изображения. На выбор пользователю предоставят четыре варианта персональной обложки. Изображение автоматически будет добавлено в профиль пользователя с тематическим хештегом #ВКонтакте16 — результатом можно будет поделиться в публикации или через личные сообщения.

«ВКонтакте» ранее объявила об открытии доступа к собственным технологиям распознавания речи сторонним разработчикам, рассказал технический директор социальной сети Александр Тоболь на открытии конференции Saint HighLoad++. По его словам, теперь они имеют возможность бесплатно использовать в своих проектах оригинальную технологию.