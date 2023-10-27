Винни Пух и Попугай Кеша станут героями интерактивного новогоднего шоу «Союзмультфильм» представит новогоднее шоу на площадке VK Stadium

Фото: пресс-служба шоу «Мульт и Елка»

«Союзмультфильм» при поддержке департамента культуры города Москвы 27 декабря 2023 года представит интерактивное новогоднее шоу «Мульт и Елка» на площадке VK Stadium. Его героями станут знакомые всем мультипликационные персонажи, включая Винни Пуха, Попугая Кешу и Вовку из Тридевятого царства. На сцене также появится блогер-миллионник Милана Хаметова. Впечатление дополнят музыкальные номера, для которых с помощью нейросети воссоздали голоса мультипликационных героев, а также танцы и воздушные полеты артистов под крышей.

Генеральный продюсер проекта Никита Смирнов отметил, что посетить мероприятие будет интересно не только детям, но и взрослым.

Наше шоу призвано доказать, что и родителям, и детям может быть одинаково интересно на одном и том же событии. Технологическое оснащение площадки VK Stadium позволит удивить даже тех зрителей, которые уже посетили все ключевые столичные новогодние представления и им есть, с чем сравнить, — подчеркнул Смирнов.

События в шоу развернутся вокруг мальчика, который будет спасать сестру, оказавшуюся внутри необычного гаджета. Главному герою предстоит погрузиться в виртуальный мир и примерить на себя образы его обитателей. По словам председателя Совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, представление расскажет юным зрителям о настоящей дружбе.

Шоу «Мульт и Елка» представит уникальное многомерное сказочное пространство, созданное благодаря совмещению интересного сюжета, актуальных технологий, хореографии, декораций, мультимедиа, классики отечественной анимации, ну и, конечно же, таланта творческой группы и актеров проекта, — добавила Слащева.

Тревел-блогер Евгения Друкер ранее рассказала, что наиболее бюджетными направлениями в новогодние праздники станут Турция и Египет. По ее словам, также можно рассмотреть Таиланд, Арабские Эмираты, Сейшелы и Мальдивы. Блогер добавила, что среди россиян пользуются популярностью горнолыжные курорты.