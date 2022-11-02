Вещающему в Китае телеканалу «Катюша» исполнилось пять лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ровно пять лет назад в Китае был запущен телеканал «Катюша», который транслирует для жителей КНР программы культурного, познавательного и просветительского характера из фондов Первого канала и «Первый канал. Всемирная сеть».

Всего за время работы «Катюши» было показано более девяти тысяч часов российских телепередач, таких как «Что? Где? Когда?», «Ледниковый период», «Модный приговор» и «Сегодня вечером». Также канал проводил прямые трансляции военных парадов на Красной площади ко Дню Победы, новогодних обращений президента России, запусков космических кораблей и другие.

Эфир телеканала «Катюша» доступен в китайских жилых комплексах, университетах и других образовательных учреждениях, на предприятиях, в гостиницах, административных и государственных органах. Интерес к нему растет, а благодаря переводу всех программ на китайский язык его потенциальной аудиторией можно назвать всех жителей КНР, интересующихся российской культурой.

Главное таможенное управление КНР ранее сообщило, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых трех кварталов 2022 года вырос на 32,5%. По итогам девяти месяцев он составил $136,089 млрд. Китай за три квартала ввез в Россию товаров на $52,244 млрд. Это превышает показатели за аналогичный период 2021 года на 10,3%. Российские поставки в Китай за этот же период увеличились на 51,6%, составив $83,845 млрд.