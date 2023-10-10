Ведущие актеры МХТ проведут творческие встречи и мастер-классы со зрителями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Апексимова

Московский художественный театр имени Чехова проведет в октябре серию творческих встреч и мастер-классов с участием ведущих актеров театра. Мероприятия пройдут в пространстве Нового Манежа в рамках юбилейной программы «Школе-студии МХАТ — 80. Семейный альбом». Известные выпускники актерского факультета поделятся со зрителями воспоминаниями о студенческих временах, поговорят о профессии, о театре и о жизни.



Так, одним из участников встреч станет худрук Театра имени А.С. Пушкина, руководитель актерского курса в Школе-студии МХАТ Евгений Писарев. Также пройдет встреча зрителей со знаменитыми актерами Евгением Мироновым, Ириной Апексимовой, Сергеем Безруковым, Владимиром Машковым, Светланой Крючковой, Игорем Верником, Максимом Матвеевым, Артемом Быстровым, Никитой Ефремовым и Анной Чиповской. Они расскажут о своих первых ролях, творческих победах и неудачах, а также о многом другом.

В разговоре со зрителями примет участие и ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий.

Творческая часть юбилейной программы будет представлена и в формате мастер-классов педагогов актерского факультета Школы-студии. Так, заведующая кафедрой сценической речи и вокала, соруководитель актерского курса, главный режиссер РАМТ Марина Брусникина проведет мастер-класс по сценической речи, а профессор кафедры пластического воспитания Владимир Сажин — мастер-класс- по сценическому движению.

Ранее художественный руководитель МХТ Константин Хабенский рассказал о масштабных международных гастролях, запланированных труппой. По его словам, театр ждут поездки в Японию, Белоруссию и Казахстан. Кроме того, ведутся переговоры с Китаем.