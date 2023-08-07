В Забайкалье прошла выездная сессия ВЭФ-2023

Фото: Пресс-служба ВЭФ

В Забайкалье 4 августа впервые прошла выездная сессия «Путешествие на Дальний Восток: открываем Россию для иностранных туристов и инвесторов» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), организованного Фондом Росконгресс. В ходе сессии обсудили перспективы международного сотрудничества в сфере туризма в регионе. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что на данный момент задачей государства является привлечение к реализации проектов предпринимателей и инвесторов.

Наша задача как государства — привлечь сюда всех талантливых предпринимателей, инвесторов, руководителей, людей, которые готовы создавать туристический продукт, создать такую инфраструктуру, которая сделает отдых комфортабельным: современному туристу нужна транспортная доступность, связь, доступность медицинских услуг, — уточнил министр.

По словам Чекункова, на данный момент реализуется 307 инвестиционных проектов. Он пообещал коллегам из дружественных стран всестороннюю помощь в развитии инициатив по созданию туристического продукта на Дальнем востоке. Он также поддержал предложение об упрощенном трудоустройстве для ветеранов специальной военной операции в отрасли на Дальнем Востоке. Министр отметил, что данная инициатива позволит участникам СВО вернуться к мирной жизни. Он попросил подготовить проекты, которые помогут реализовать эту идею.

В рамках сессии обсудили перспективы создания межрегиональных туристических маршрутов и аспекты экологического, промышленного и экотуризма. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов уточнил, что у региона есть широкие возможности для сотрудничества с партнерами из других стран, в том числе из Китая и Монголии.

Забайкальский край имеет развитую железнодорожную и автодорожную сеть, большое количество пограничных переходов. При этом, планируется и создание новых. Сейчас ведется совместная работа с нашими китайскими и монгольскими друзьями для того, чтобы сделать пересечение границы быстрым и удобным. Уже принято решение о введении электронных виз на двух пунктах пропуска — их число необходимо расширять, — заявил Осипов.

Генеральный консул КНР Ли Хай уточнил, что сейчас происходит перезапуск туризма между Россией и Китаем после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что Дальний Восток обладает природными и туристическими ресурсами, а также является естественным аванпостом в целях развития сотрудничества.

ВЭФ ранее был перенесен на 10–13 сентября. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он отметил, что новые даты были утверждены с учетом графика проведения международных мероприятий.