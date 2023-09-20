В Вологде проведут региональный форум «Сообщество» В Вологде пройдет региональный форум «Сообщество» на тему суверенитета страны

Фото: Пресс-служба отдела внешних коммуникаций ФКУ «Аппарат Общественной палаты Российской Федерации»

В Вологде 5-6 октября пройдет региональный форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ. Темой мероприятия под девизом «Россия. Право быть сильной!» станет роль гражданского общества в укреплении суверенитета страны.

Региональные форумы «Сообщество» стали уже традиционной площадкой общественных и экспертных дискуссий, формой эффективного диалога власти и общества в субъектах Российской Федерации, — рассказала секретарь ОП Лидия Михеева.

По ее словам, сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, вопросы консолидации общества и сохранения суверенитета России приобретают особое значение, когда сделать вклад в объединение страны может каждый гражданин, поскольку именно народ России является источником власти.

В программе форума запланированы большие тематические треки «Суверенитет», «Традиции» и «Возможности», участники которых обсудят актуальные вопросы образования, демографии, поддержки семей с детьми, осуществления общественного контроля.

Общественная палата России ежегодно проводит форум «Сообщество» с 2015 года. Это открытая дискуссионная площадка для гражданских активистов, представителей власти и общественных организаций. В задачи форума входит выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности и придание импульса развитию гражданского общества.

Итоговый форум «Сообщество» пройдет в Москве в начале ноября.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сильное и ответственное гражданское общество основой суверенитета страны. По словам главы государства, общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы являются «мотором» развития общества.