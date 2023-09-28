Рейтинг российских менеджеров выявил новые тенденции в бизнесе «Топ-1000 российский менеджеров» выявил возросшую роль директоров по персоналу

Фото: Пресс-служба «Топ-1000 российских менеджеров»

В рамках XXIV рейтинга «Топ-1000 российский менеджеров» выявили новые тенденции в бизнесе и российской экономике. Президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин подчеркнул, что в этом году по количеству новых участников можно прийти к выводу, что в России возросла роль директоров по персоналу, а также директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности, правовым вопросам, отношению с органами власти и по цифровой трансформации. Кроме того, значительно выросло число управленцев в торговле, строительстве, связях и телекоммуникациях, а также в сфере профессиональных услуг.

Из года в год число желающих принять участие в рейтинге не снижается. Более половины лауреатов «ТОП-1000» в этом году — это новые для рейтинга имена. Это означает, что он по-прежнему представляет интерес для делового сообщества всей страны, а российская экономика не просто жива, она активно функционирует и работает на наше с вами будущее, — отметил Зеленин.

В этом году в список лауреатов вошли топ-менеджеры в 12 основных и четырех специальных номинациях из 20 отраслей.

В рамках пресс-конференции, приуроченной к публикации рейтинга, на площадке ММПЦ «Россия сегодня» состоялась дискуссия о роли искусственного интеллекта в стратегическом менеджменте компаний. Генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова подчеркнула, что пока нейросети в отрасли применяются только для подбора информации. Она уточнила, что полноценные материалы при помощи ИИ пока не пишут. Участники дискуссии пришли к выводу, что популярность нейросетей является вызовом для современного общества.

В Вологде 5–6 октября пройдет региональный форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ. Темой мероприятия под девизом «Россия. Право быть сильной!» станет роль гражданского общества в укреплении суверенитета страны.