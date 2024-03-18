В России выберут лучший проект на тему профориентации На Национальную премию по профориентации претендуют более 3000 проектов

Фонд гуманитарных проектов, выступающий организатором Национальной премии в области профориентации «Россия — мои горизонты», зарегистрировал 3032 заявки претендентов. Участники из всех регионов страны представили свои проекты в сфере выбора профессии российскими школьниками.

Заявочная кампания Первой национальной премии в области профориентации «Россия — мои горизонты» длилась два с половиной месяца и завершилась в конце февраля.

Фонд гуманитарных проектов является федеральным оператором программы «Билет в будущее», созданной при поддержке Минпросвещения. За прошедшие пять лет программа охватила 4 млн школьников, более 60 тысяч педагогов и около 5 тысяч партнеров и экспертов, рассказал руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

Лидерами российской профориентации по количеству поданных заявок стали Центральный и Южный федеральные округа, также я бы выделил Ростовскую область. <...> Уверен, премия станет ежегодной и долгожданной торжественной площадкой для оценки заслуг и дальнейшей мотивации участников, — отметил Иван Есин.

Премия присуждается в шести номинациях: «Профориентация года», «Вклад в развитие Единой модели профориентации», «Профориентация: новые возможности», «Инновации в профориентации», «Профессиональная среда» и «Спецноминация: династии». Основными участниками-соискателями выступили школьные коллективы, коммерческие предприятия, системы СПО, вузы, организации дополнительного образования и госучреждения. Также много личных заявок от педагогов. В течение ближайшего месяца экспертная комиссия рассмотрит проекты участников и определит номинантов.

Заявочная кампания Первой национальной премии в области профориентации «Россия — мои горизонты» началась в декабре прошлого года. Ее целью было заявлено определение лучших проектов в этой области по всей стране. Участие в кампании приняли педагоги, авторы практик, методик, научных работ и индивидуальных школьных проектов.