В России решили сделать профориентацию адресной Проект «Билет в будущее» сделает профориентацию адресной

Фото: Пресс-служба ОП РФ

В Общественной палате РФ состоялось заседание Экспертного совета «Билет в будущее», организованного при поддержке Фонда гуманитарных проектов. В ходе обсуждения было решено сделать профориентацию адресной, рассказал замдиректора департамента госполитики в сфере СПО и ПО Минпросвещения России Татевик Карабекян. Он подчеркнул, что детям будут оказывать поддержку, исходя из их навыков и возможностей региона.

В этом году мы планируем сделать профориентацию адресной, замеряя интересы и навыки ребенка на определенном этапе и помогая выстраивать профессиональную траекторию с учетом личных возможностей и ресурсов региона — это ключевой момент. Также хотим сделать профориентацию более адресной во взаимодействии и с предприятиями, — отметил Карабекян.

Ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО РАО и ГС при президенте РФ Игорь Сергеев подчеркнул, что при верном подходе удастся помочь школьникам выбрать работу, которая будет им нравиться. Он уточнил, что важно взаимодействовать не только с детьми, но и с родителями, и потенциальными работодателями. В Год семьи команда проекта планирует особое внимание уделить именно работе с родителями школьников.

В 2023 году «Билет в будущее» охватил 1,9 млн школьников, обучение прошли более 33 тысяч педагогов. Также была создана партнерская сеть работодателей более чем из 2,5 тысячи предприятий.

На прошедшем в Москве Форуме классных руководителей ранее рассказали, что востребованность уроков профориентации на бесплатной цифровой платформе «Билет в будущее» превзошла все ожидания. По словам участников встречи, детям показали, что быть профессионалом «круто и модно».