В России обсудят новые тренды в сфере ставок на спорт

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Издание «РБ» представит аналитический отчет и обсудит новые тренды в сфере букмекерского бизнеса в России. Мероприятие пройдет в формате Talk Stream на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров» 16 мая 2024 года в 12:00. На презентации также подведут итоги 2023 года в сфере ставок на спорт.

На мероприятии представят статистику по новым трендам в легальном сегменте в сфере ставок на спорт, основные показатели букмекерского рынка России за 2023 год, проблемы и пути развития букмекерской отрасли, новые изменения в законодательстве и их влияние на рынок ставок. Кроме того, на презентации обсудят изменения в портрете игрока: социально-демографические характеристики, регулярность и размер ставок, сложности и риски, с которыми сталкиваются игроки.

Спикерами выступят основатель портала «Рейтинг Букмекеров» Паруйр Шахбазян, председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов, модератором всего мероприятия будет шеф-редактор «РБ Бизнес» Борис Губкин.

Ранее стало известно, что русскую музыкальную премию телеканала RU.TV покажут в кинотеатрах в прямом эфире. Трансляцию можно будет посмотреть на больших экранах в Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Краснодаре, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Сочи и Ульяновске.