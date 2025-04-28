В РЭУ им. Плеханова пройдет форум об искусственном интеллекте и лидерстве

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В РЭУ им. Г. В. Плеханова 15 мая состоится VII Международный научный форум «Шаг в будущее». Мероприятие будет посвящено развитию искусственного интеллекта, глобальному форсайту и стратегическому лидерству в условиях глобализации.

Форум пройдет при поддержке Минобрнауки, Минэкономразвития и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Участники обсудят вызовы и возможности экономики данных, применение технологий ИИ и перспективы международного технологического партнерства. Ключевыми спикерами станут заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов. Модераторами выступят заместитель министра экономического развития Российской Федерации Максим Колесников и директор Института системного программирования им. В. П. Иванникова РАН Арутюн Аветисян.

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