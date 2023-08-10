В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 60 мероприятий

Фото: roscongress.org

В рамках VIII Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), организованного фондом Росконгресс, пройдет более 60 мероприятий. Форум состоится 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что мероприятие станет ключевой площадкой для обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного, социального и культурного развития региона.

Среди ключевых тем — развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути. В рамках международной повестки запланировано проведение бизнес-диалогов с представителями Индии, Китая, Лаоса, Монголии, АСЕАН, а также встреча ЕАЭС — БРИКС, — уточнил Кобяков.

На официальном сайте ВЭФ-2023 была опубликована архитектура деловой программы. Она включает в себя шесть блоков: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Логистика перемен», «Дальний Восток за 10 лет: что получилось и что нужно сделать?», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Дальний Восток будущего», «Образование и воспитание как основа независимости». Состоятся сессии, посвященные формированию альтернативной международной финансовой системы, дипломатии, поиску новых форм сотрудничества между странами. Эксперты обсудят, как ускорить трансграничное сотрудничество и обеспечить железнодорожную и морскую отправку грузов. Важными темами станут функционирование Единой дальневосточной авиакомпании и перспективы развития Северного морского пути.

Одна из основных задач — подведение итогов развития за 10 лет. На сессиях этого блока обсудят преференциальные режимы в России, инвестиции, климатические цели и охрану природы, инфраструктуру Дальнего Востока, а также новые инструменты развития региона. На ВЭФ-2023 эксперты попытаются решить вопросы об использовании искусственного интеллекта и биотехнологий, а также оценят потенциал креативных индустрий и глобальную систему лекарственной безопасности. Важными темами сессий станут возведение жилого фонда, аренда жилья в регионе, подготовка кадров, перспективы университетов и подходы к обучению.

В первый день ВЭФ-2023 стартует первый Международный форум «День сокола», который должен стать экспертной площадкой для решения проблем экологии. Молодые ученые, студенты и предприниматели в рамках молодежной программы смогут поднять актуальные вопросы формирования профессионального сообщества.

Ранее стало известно, что в ходе ВЭФ-2023 обсудят комплексное развитие территорий и инфраструктуру Дальнего Востока. В ходе мероприятия международной дискуссионной платформы Urban Hub также пройдут дискуссии об аспектах финансирования жилищного строительства, подходах девелоперов и формировании мастер-планов городов.