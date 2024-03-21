В Лужниках откроется инновационный город В рамках Премии РБ в Лужниках откроется инновационный город

В рамках Международной премии РБ 2024, организованной порталом о спорте «Рейтинг Букмекеров», в Лужниках откроется инновационный город. Автором идеи футуристического перфоманса выступил главный режиссер центра «На высоте», линейный продюсер чемпионата мира по футболу в 2018 году Денис Цыганков. Концепцией проекта стал город будущего — в преддверии церемонии территория Лужников превратится в подобие мегаполиса со своими улицами, проспектами и домами, объединяющими спорт и бизнес.

Пятая торжественная церемония награждения победителей состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер. В этом году в рамках премии учредили 25 номинаций, включая «Спортсмен года», «Топ-менеджер в спортивной отрасли», «Лучшее спортивное СМИ» и «Телекомментатор года».

Традиционно гостями премии становятся звезды шоу-бизнеса и спортсмены. В разные годы церемонию посещали тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, фигуристки Аделина Сотникова и Алина Загитова, телеведущая Тина Канделаки, актер Константин Хабенский. NEWS.ru выступает партнером премии, а руководитель отдела спорта Михаил Потапов является одним из членов жюри.

Ранее стало известно, что в этом году церемонию Премии РБ посетит известный бразильский футболист, член Списка FIFA 100 двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу. Генеральный директор портала Аскер Тхалиджоков подчеркнул, что спортсмены мирового уровня ежегодно становятся почетными гостями церемонии.