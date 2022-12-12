В Подмосковье наградили лауреатов премии «Время инноваций»

Фото: Пресс-служба премии «Время инноваций-2022»

Павел Самиев, «БизнесДром» и представители Интернет-банка ВТБ (ПАО)

В Подмосковье подвели итоги XII премии «Время инноваций». В 2022 году экспертное жюри наградило за лучшие решения такие компании, как РЖД, Газпромбанк, «Финам», Сбербанк, «ЛЕНТА», МТС и Высшая школа экономики. Церемония награждения лауреатов прошла на второй день мероприятия.

По итогам Форума мы видим, с одной стороны, огромную потребность в высокотехнологичных продуктах. С другой стороны, рынок предлагает эффективные решения для автоматизации HR-процессов под ключ. Несмотря на уход западных вендоров, компаниям есть из чего выбирать. Бизнес может идти в сторону нового витка цифровой трансформации, используя, например, такие комплексные решения, как HR-платформа «Пульс», — уточнила управляющий директор партнера премии HR-платформы «Пульс» Марта Леман.

В первый день мероприятия также прошел форум «Время инноваций», который объединил в рамках дискуссий представителей разных сфер экономики и бизнеса России.

Ранее сообщалось, что VI ежегодный форум «Развитие регионов. Лучшее для России» состоится 15–16 декабря в Самаре. Мероприятие будет посвящено новым эффективным практикам в развитии городов страны. Спикеры поделятся с участниками форума своим опытом и обсудят вопросы обеспечения равномерного улучшения качества жизни населения России. Форум выделяет в качестве своих целей информирование широкой общественности о лучших достижениях в области регионального развития, а также объединение усилий бизнеса, общества и власти для создания лучшего будущего.