В Петербурге обсудят обеспечение лекарственной доступности в странах СНГ

Фото: Пресс-служба форума «Здоровое общество

В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге 23–24 марта состоится форум «Здоровое общество» при участии Министерства здравоохранения России и Фонда Росконгресс. Свое участие в мероприятии подтвердили представители восьми государств. В рамках дискуссий поднимут вопрос об обеспечении лекарственной доступности в странах СНГ, участники поделятся лучшими практиками в области общественного здоровья, а также обсудят гармонизацию и развитие поддержки международных программ в области здравоохранения.

Советник президента России Антон Кобяков рассказал, что по итогам мероприятия будут намечены шаги для дальнейшего укрепления отношений между странами СНГ.

Объединение на одной площадке ведущих экспертов отрасли здравоохранения стран Содружества открывает уникальные возможности для укрепления партнерских отношений. Символично, что форум состоится в Таврическом дворце, где с первого года своей работы располагается штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. По итогам мероприятия будут намечены дальнейшие шаги взаимодействия, а ключевые темы получат продолжение на полях Петербургского международного экономического форума, — рассказал советник.

В рамках деловой программы форума состоится более 20 мероприятий. В них примут участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Евгений Шляхто, главный внештатный специалист — онколог Минздрава РФ Андрей Каприн и другие. Форум состоится под девизом «Пространство для сотрудничества во имя здоровья».

Ранее стало известно, что в форуме «Здоровое общество» примут участие представители стран СНГ. В рамках мероприятия пройдут сессии, посвященные борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, подготовке медицинских кадров, а также цифровизации здравоохранения.