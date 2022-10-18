В Омске стартовал региональный чемпионат по искусственному интеллекту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омская область приняла 23-й региональный IT-чемпионат по искусственному интеллекту — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». На протяжении месяца участники чемпионата будут разрабатывать алгоритм по поиску людей на снимках, полученных с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Площадкой IT-чемпионата стал ОмГТУ, студенты которого будут распознавать человеческие силуэты на аэрофотоснимках. В общей сложности свое участие в чемпионате подтвердили 234 человека из разных российских регионов. До 16 ноября участникам соревнования предстоит подготовить свои разработки. По словам организаторов, поиск пропавших людей является одной из самых масштабных проблем России.

К сожалению, именно в осенний период теряется много людей. С развитием технологий поиском занимаются не только люди, но и летательные аппараты, способные фиксировать изображения в труднодоступных местах. Участникам предстоит разработать алгоритм для определения людей по аэрофотосъемкам. Это позволит сократить человеческие ресурсы в то время, как искусственный интеллект помогает находить людей на собранных изображениях, — рассказала руководитель проекта «Искусственный интеллект» АНО «Россия — страна возможностей» Светлана Терехова.

В первую очередь результатов марафона соревнований очень ждут представители поисковых отрядов, поскольку именно они получат шанс намного быстрее находить пропавших людей. Согласно информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», каждый год к ним поступает почти две сотни обращений о пропавших людях.

Искусственный интеллект ранее использовали для предсказания мест разломов при землетрясениях в рамках нового исследования. Ученые из мексиканского Лос-Аламоса с помощью нейросети с глубоким обучением смогли предсказать различные характеристики разломов. Для этого использовались динамические данные о происходящих геологических процессах. Работа была опубликована в журнале Geophysical Research Letters.