В Москве прошел ежегодный фестиваль славянского искусства «Русское поле»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Фестиваль славянского искусства «Русское поле»

В Москве прошел ежегодный XI Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Спустя два года пандемии крупнейший фольклорный праздник вновь принял гостей на территории музея-заповедника «Коломенское». Фестиваль посетили свыше 150 000 человек, а также приняли участие более 2 000 человек из 49 регионов России, творческие делегации из Турции, Узбекистана, ЛНР и Беларуси. Организатором мероприятия ежегодно выступает Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Впервые фестиваль прошел в гибридном формате — зрители могли присоединиться к прямой трансляции народных гуляний из любой точки мира. В режиме онлайн праздничную программу «Русского поля» посмотрело 12 259 136 человек из 81 страны. Благодаря такому формату в этом году фестиваль собрал рекордное количество гостей и зрителей.

Главным темами мероприятия стали Год культурного наследия народов России, а также 875-летие Москвы. В честь этих памятных дат организаторы «Русского поля» подготовили для горожан интересные события. Одними из самых зрелищных площадок оказались «Молодецкая дружина», где десятки реконструкторов воспроизводили потешные бои времен Петра Великого в честь 350-летия со дня его рождения, и «Модный двор», на сцене которого прошло «Гранд-дефиле» — 22 российских дизайнера представили свои коллекции костюмов с национальным акцентом.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского 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Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства 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Заключительным событием «Русского поля» стал большой праздничный концерт с участием таких звезд, как Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев, Зара, Ольга Кормухина и SHAMAN. Запись трансляции фестиваля можно посмотреть на сайте фестиваля и на страницах в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

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