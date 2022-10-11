В Москве пройдет международный фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха» Фестиваль «Золотая Черепаха» пройдет в Москве с 15 октября по 20 ноября

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

В Москве с 15 октября по 20 ноября пройдет XVI Международный фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха». В программу мероприятия войдут день фотографий дикой природы, климатические сессии, кинопоказы на экологическую тематику для детей и взрослых и другие активности.

Накануне в пресс-центре ТАСС состоялась презентация его программы, в ходе которой были представлены фотоработы, с которыми гости смогут ознакомиться на площадке.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС Дмитрий Медников

Мы рады поддержать фестиваль «Золотая Черепаха». Каждый шаг в сторону более экологичного, более ответственного общества сегодня чрезвычайно важен. На медиа лежит особая ответственность, ведь мы имеем возможность обратиться к аудитории, формировать определенные паттерны поведения, — заявил в ходе презентации управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Фестиваль организован при поддержке «Русской Медиагруппы», которая выступает его партнёром уже второй год. «Золотую Черепаху» и холдинг объединяют общие цели — популяризация знаний об экологии, формирование у аудитории правильных экологичных привычек, формирование личной ответственности за сохранение окружающей среды. Все эти задачи «Русская Медиагруппа» реализует в рамках «зелёной инициативы», запущенной в 2021 году.

В Горно-Алтайске с 30 сентября по 1 октября прошел экологический форум «Нить природы». Мероприятие состоялось при информационной поддержке «Русской Медиагруппы». Участниками форума стали лидеры мнений, ведущие политики и общественные организации в области экологии, культуры, образования, туризма и сохранения природы.