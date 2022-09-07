В Москве пройдет масштабный театральный фестиваль под открытым небом В Москве пройдет фестиваль «Театральный марш» с постановками лучших театров столицы

Фото: Пресс-служба театра на Таганке

10 сентября 2022 года в московском саду «Эрмитаж» пройдет 9-й «Театральный марш» — самый масштабный в России театральный фестиваль под открытым небом. Московские театры дадут старт новому сезону самыми яркими постановками прошедшего года. Фестиваль проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы и включен в официальную программу празднования Дня города-2022.

Программа фестиваля составлялась, исходя из предпочтений зрителей разных возрастов и интересов. Гостей ждут драматические, музыкальные, пластические спектакли и специальная детская программа. С 12.00 до 23.00 зрители смогут увидеть спектакли более десяти московских театров, в числе которых: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, театр им. Пушкина, театр «Новая опера», театр «Школа современной пьесы», театр «Балет Москва», театр Терезы Дуровой, театр «Школа Драматического Искусства». Театр на Таганке завершит программу концертным исполнением мюзикла «Онегин» в постановке Алексея Франдетти.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в юбилейный, 875-й День города, в столице запланировано порядка 200 крупных событий. По его словам, праздничные мероприятия пройдут во всех районах, чтобы москвичи смогли отметить дату недалеко от дома. Он напомнил, что торжества состоятся 10 и 11 сентября. В частности, в «Музеоне» пройдет фестиваль с участием популярных артистов, а в новом ландшафтном парке на Павелецкой площади выступят известные оперные певцы и лучшие классические коллективы города.