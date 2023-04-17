В Москве пройдет конкурс для дизайнеров интерьера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В рамках Московской недели интерьеров и дизайна, которая пройдет на ВДНХ с 6 по 9 мая в павильонах № 55 и № 57, состоится конкурс для специалистов. Они смогут представить свои лучшие решения и проекты по одной или нескольким темам. Подать заявку на участие можно до 30 апреля на официальном сайте. Эксперт интерьерного рынка Оксана Кашенко пояснила, что одной из задач мероприятия является продвижение инновационных проектов.

Одна из основных задач Московской недели интерьера и дизайна — это развитие и продвижение инновационных проектов в области креативных индустрий. Вот уже во второй раз ВДНХ станет площадкой для диалога между опытными экспертами и начинающими специалистами с возможностью для их дальнейшего профессионального развития. Мы уверены, что именно творческий подход дизайнеров и архитекторов помогут улучшить столицу и наполнить ее новыми точками притяжения, — отметила Кашенко.

Участники конкурса могут создать на выбор концепцию по нескольким темам. Среди них интерьерные решения для школ, городская мебель, дизайн пространства кухни, совмещенной с балконом, и озеленение территорий вблизи кафе. Дизайнеры и архитекторы представят короткую презентацию перед корпоративными заказчиками и инвесторами. Победители получат призы, подарки от партнеров а также смогут реализовать свои предложения в рамках планируемых проектов по благоустройству Москвы.

В павильоне № 57 на ВДНХ в рамках Московской недели интерьеров и дизайна 6 и 7 мая также пройдут практические презентации и мастер-классы для специалистов индустрии. Эксперты расскажут, как создать свой первый проект и запустить его на российских и зарубежных рынках, как правильно презентовать свои идеи и построить личный бренд. Ведущие представители индустрии также дадут рекомендации участникам конкурса.

9 мая пройдет дискуссионная панель, в рамках которой обсудят актуальные тренды проектирования и ландшафтного дизайна. В конце мероприятия будут подведены итоги конкурса.

Ранее стало известно, что на Московской неделе интерьера и дизайна представят лучшие образцы мебели и отделочных материалов. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в рамках мероприятия запланирована деловая программа, в ходе которой известные производители, дизайнеры и архитекторы проведут открытые лекции и мастер-классы.