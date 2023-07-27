В Москве пройдет фестиваль об ответственном содержании собак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве в гастроквартале «Три вокзала. Депо» 29 июля с 11:00 до 21:00 будет проходить фестиваль, посвященный жизни и ответственному содержанию собак в мегаполисе. Мероприятие организовано совместно с фондом «Твое собачье дело». Посетители смогут послушать лекции от зоопсихологов о поведении питомцев и получить консультации от ветеринаров. В рамках фестиваля будет организован маркет полезных товаров для животных и сувениры ручной работы.

Ветеринарный госпиталь в рамках мероприятия организует сессию в виде вопросов и ответов с тремя врачами-терапевтами. Также пройдут мастер-классы по чистке зубов собакам, подбору шлеек, викторины об особенности здоровья питомцев, розыгрыш на услуги клиники и мерч.

Специалисты груминг-салона премиум-класса помогут преобразить питомцев, а сервис по выгулу собак даст каждому животному возможность стать художником. Также сервис «Питомцы» социальной сети «ВКонтакте» совместно с фондом «Твое собачье дело» собрал плейлист, который поможет собаке расслабиться и успокоиться.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов ранее предложил ввести ответственность за пропаганду жестокого обращения с животными. Парламентарий уже подготовил соответствующие поправки в административный кодекс. Парламентарий отметил, что это решение позволит бороться в том числе с «полоумными» треш-стримерами.