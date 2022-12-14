В Москве появится уличный парк с экстремальными аттракционами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный парк развлечений «Остров Мечты» расширяет на 50% свою крытую часть и в будущем планирует построить уличный парк с экстремальными аттракционами и большой водной зоной отдыха. В новом пространстве будут открыты пять новых механических аттракционов, музей шоколада, театрализованное шоу с элементами ужасов, интерактивные пещеры, аркады, большая игровая зона для детей и многое другое. Посетить его можно будет по единому билету.

Несмотря на существующие сложности, мы продолжаем развивать крупнейший развлекательный кластер в России, а благодаря удвоению крытой части наш парк развлечений войдет в число крупнейших в мире. Интерес к «Острову Мечты» среди москвичей и туристов постоянно увеличивается, за неполный 2022 год нас уже посетило на 40% больше, чем в прошлом году, — рассказал гендиректор ХК «Остров Мечты» Борис Пищик.

Первая очередь обновленного развлекательного пространства откроется для посетителей уже в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось, что в парке «Остров Мечты» с 10 по 24 декабря пройдет интерактивная выставка, посвященная знаковым событиям культуры России XIX века «Время культуры». Центральной зоной выставки станет гигантский циферблат, с помощью которого посетители смогут открутить время назад и посмотреть историю создания известных произведений искусства, например «Черного квадрата» Малевича.