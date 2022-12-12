В Москве открылась крупнейшая в стране конференция о высоких технологиях В Москве открылась крупнейшая в стране конференция о высоких технологиях Russian Internet Week 2022

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Заместитель директора Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников

12 декабря в Москве открылась крупнейшая в России конференция о высоких технологиях Russian Internet Week 2022. В рамках пленарной сессии выступил директор РАЭК Сергей Гребенников, который рассказал об основных аналитических показателях рунета. По его словам, в 2022 году сохранить положительные темпы роста удалось за счет вклада двух сегментов — электронной коммерции и инфраструктуры, в то время как сегменты интернет-рекламы и цифрового контента по итогам 2022 года продемонстрировали отрицательную динамику.

Согласно предварительным прогнозам аналитического отдела РАЭК, в 2022 году интернет-экономика России вырастет на 24% по отношению к 2021 году и достигнет объема 11,8 трлн руб. По отношению к предыдущим годам темпы роста снизятся почти в 2 раза (в 2020 году рост составил 41% год к году, в 2021 — 42%). Мы растем, но этого недостаточно, — отметил Гребенников.

Аналитики РАЭК пришли к выводу, что по итогам года падение сегмента интернет-рекламы составит 10% от объемов 2021 года — до 390,7 млрд рублей. Рост инфраструктурного сегмента составит 30%, а его объем увеличится до 298,7 млрд рублей. Также согласно прогнозам, объемы сегмента электронной коммерции увеличатся почти до 11 трлн рублей, однако темпы роста снизятся до 10% год к году. При этом сегмент цифрового контента по итогам 2022 снизится практически до допандемийных значений на 25% — до 115,6 млрд рублей.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее составила рейтинг самых обсуждаемых инфлюенсеров, игр, фильмов и сериалов 2022 года. Для его формирования система анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics обработала более 26 млрд публичных записей и комментариев. Самым обсуждаемым человеком в рунете оказалась Ольга Бузова, тогда как второе место в рейтинге инфлюенсеров занял корейский артист Чон Чонкуг — фронтмен BTS. Третье место занял певец Егор Крид.