В Москве объявили победителей премии WEALTH Navigator Awards 2022

Фото: Пресс-служба WEALTH Navigator Awards

В Москве назвали победителей первой в России премии WEALTH Navigator Awards 2022 для лучших представителей частного банковского сектора и смежных индустрий. По итогам лучшим банком для состоятельных частных клиентов стал «А-Клуб», а для корпоративных членов — Газпромбанк, а площадка для работы с криптовалютами Inanomo была награждена за инновации в разработке гибридных экономических моделей для игровых вселенных.

Лучшей инвесткомпанией стала General Invest, а лучшей страховой компанией жюри выбрало «Сбер Страхование Жизни». Также лауреатом премии WEALTH Navigator Awards 2022 стала УК «Первая», победив в номинации «Лучшая управляющая компания». В персональных номинациях премии в 2022 году победили Дмитрий Брейтенбихер из Private Banking ВТБ, он был объявлен «Банкиром года», и Алина Назарова из «А-Клуба», ее назвали «Леди индустрии».

Фото: Пресс-служба WEALTH Navigator Awards

Творческое и коммерческое управление проектом осуществляет MEDIACRAT. Номинантов оценивало жюри: управляющий партнер MEDIACRAT Арман Джилавян, бизнесмен Александр Гафин, издатель Дарья Фигуркина и другие представители индустрии.

В Москве ранее прошла вторая церемония вручения российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. В ходе торжественной церемонии, которая прошла в формате оперной постановки, награду получили победители в 11 номинациях. В этом году кандидатов на получение премии было две тысячи, а победителей выбрало жюри из 100 ведущих экспертов отрасли.