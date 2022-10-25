В Москве обсудят реализацию стратегии государственной нацполитики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве с 16 по 17 ноября пройдет всероссийская научно-практическая конференция, приуроченная к 10-летию реализации стратегии государственной национальной политики России до 2025 года и образования Совета по межнациональным отношениям при президенте страны. Заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов рассказал, что в ходе мероприятия обсудят вопросы единства народов России и сохранения этнокультурной самобытности народов России.

На конференции <...> обсудим важнейшие вопросы единства народов России, сохранения межнационального мира и согласия, обеспечения общественной безопасности, стабильного и поступательного развития общества, сохранение этнокультурной самобытности народов России, исторические и культурные основы общероссийской идентичности, — заявил Магомедов.

Конференция разделена на восемь тематических секций, каждая из которых сформирована на основании целей, задач и приоритетных направлений государственной национальной политики Российской Федерации. Спикерами выступят представители Совета Федерации, Государственной думы и министерств, сотрудники научных, образовательных, общественных и молодежных организаций, а также журналисты федеральных СМИ. Секции пройдут в Доме Российского исторического общества, Российской академии наук, Общественной палате Российской Федерации, а также на площадках столичных вузов.

Организаторами конференции выступили Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям, Минобрнауки и Федеральное агентство по делам национальностей.

Пресс-служба Фонда Росконгресс ранее сообщила, что восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 5 по 8 сентября следующего года на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Ответственный секретарь форума, советник президента РФ Антон Кобяков подчеркнул, что ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дискуссий, которая призвана содействовать интенсивному развитию экономики Дальнего Востока, а также расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.