В Москве обсудили состояние российского рынка акций

Фото: Пресс-служба Форума Investment Leaders

Ежегодный форум Investment Leaders прошел 12 ноября в отеле «Москва Марриотт Новый Арбат», на нем обсудили состояние российского рынка акций. Мероприятие собрало на одной площадке более тысячи участников, среди которых были известные инвесторы, банкиры и государственные деятели. Посетители форума имели возможность задать экспертам вопросы и получить личные рекомендации.

На форуме действовали пять параллельных сессионных залов, на которых обсудили состояние российской экономики в условиях санкций, будущее долгового рынка РФ и возможности построения безубыточных стратегий инвестирования в условиях новой реальности. Также на мероприятии прошли сессии, посвященные рынку акций и паев, инвестициям в перспективу и бизнес.

Завершился форум вручением наград лауреатам премии Investment Leaders-2022, среди которых оказались УК «Открытие», Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций», «Росгосстрах Жизнь», АО «Финам».

На офлайн-сессии Red Apple на шестом Национальном рекламном форуме 11 ноября в московском киноцентре «Октябрь» обсудили влияние новых технологий на рекламную индустрию. Модератором сессии выступил CEO Agenda Media Group, а также вице-президент АКАР Алексей Парфун. Он рассказал о влиянии нейросетей на рекламную индустрию, о законодательной базе для внедрения подобных технологий в производство рекламы, а также поделился прогнозами по росту популярности использования ИИ в контенте.