В Карачаево-Черкесии стартовал региональный чемпионат «Цифровой прорыв»

Фото: hacks-ai.ru

12 октября в Карачаево-Черкесской Республике стартовал региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», который пройдет в рамках одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В течение месяца участники конкуса будут разрабатывать алгоритм по распознаванию и классификации техники на стройплощадке. Руководитель проекта «Искусственный интеллект» АНО «Россия — страна возможностей» Светлана Терехова также рассказала о старте 22 из 25 запланированных ранее региональных чемпионатов.

Мы почти подошли к завершению проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» — сегодня даём старт 22 региональному чемпионату из 25. <...> Надеемся, что чемпионат в Черкесске откроет новые ИТ-звезды республики. <...> Ребятам предстоит разработать алгоритм классификации строительных объектов на кадрах со стройплощадок. Решение этой задачи поможет упростить автоматизацию строительства и уменьшить сроки работ, — заявила Терехова.

На решение задачи участникам чемпионата отводится месяц, в течение этого времени эксперты конкурса могут сформировать профессиональный портрет каждого участника и выявить самых талантливых программистов. Победители чемпионата выиграют главный приз — туристическую поездку по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».

До этого конкурс «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в Саратовской области подвел итоги и назвал имена призеров. По итогам чемпионата 15 сильнейших участников получили ценный приз — туристическую поездку в один из регионов России.