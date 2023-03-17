В Крыму в день воссоединения регионов с Россией пройдет акция «Сад памяти»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Крыму и Севастополе 18 марта, в день воссоединения регионов с Россией, начнется акция «Сад памяти», посвященная погибшим в годы Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции на Украине. Это будет четвертый сезон акции, деревья в честь героев ВОВ высадят во всех регионах России и в зарубежных странах. Всего планируется высадить более 27 млн деревьев.

Центральные мероприятия 18 марта пройдут в Севастополе, Симферополе, Нальчике, Луганске, Донецке, Новороссийске и Армавире, а также в Нью-Дели и Ташкенте. В Севастополе в высадке 70 деревьев примет участие руководство региона и байкерский клуб «Ночные волки» вместе с его лидером Александром Залдастановым, известным под псевдонимом Хирург. Туи, пихты и кипарисы в честь героев ВОВ появятся в сквере имени Комбата Неустроева. Торжественная церемония состоится в 11:00. В ней примет участие ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латохи.

В Симферополе сад памяти появится на территории мемориального комплекса «Концлагерь „Красный“». На торжественную церемонию, которая начнется в 10:00, прибудут глава Крыма Сергей Аксенов и заслуженный артист России Денис Майданов.

Акцию «Сад памяти» ранее поддержали артисты театра и кино Ирина Купченко, Андрей Мерзликин и Ольга Будина. Свои видеообращения также прислали художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков, актер Дмитрий Певцов и певец Shaman.