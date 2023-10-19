В Челябинске открылся детский экологический форум

В Челябинске 19 октября состоялось торжественное открытие Всероссийского детского экологического форума. Мероприятие прошло при поддержке «Русской Медиагруппы». О проблемах окружающей среды и путях их решения юным участникам рассказали официальные лица, связанные с экологией.

Всероссийский детский экологический форум представляет собой цикл выставок, мастер-классов, презентаций на тему экологии и участия детей в сохранении окружающей среды. В этом году участниками форума стали юные представители 16 регионов России. Они представят собственные разработки в сфере экологии и примут участие в научно-практических конференциях. Мероприятие продлится два дня.

То, что дети уже в юном возрасте задумываются о проблемах экологии, достойно восхищения. <...> Экология — непростая тема для освещения. А, как известно, если что-то не упомянуто в СМИ, этого как будто нет. И поэтому наш холдинг предпринимает все усилия, чтобы об экологических проблемах, а главное, об экологических достижениях узнало как можно больше людей, — рассказал на церемонии открытия председатель Совета директоров «Русской Медиагруппы», член Попечительского совета Форума Сергей Бунин.

Среди выступавших на открытии форума были заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, полпред президента в УФО Владимир Якушев, глава Минприроды России Александр Козлов и другие официальные лица.

Со сцены было зачитано приветственное письмо гостям форума от президента России Владимира Путина.

Мероприятие завершил гала-концерт с участием таких звезд, как 5 sta family, Юлианна Караулова, Bahh Tee&Turken, Akmal, Асия.

Ранее полиция в Лондоне задержала шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время протестной акции. Уточняется, что Тунберг протестовала против встречи руководителей нефтяных компаний под эгидой Форума энергетической разведки.