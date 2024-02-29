Ушедшим на СВО заводчанам из Екатеринбурга вручили 1 млн рублей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Сотрудникам машиностроительного завода имени М. И. Калинина в Екатеринбурге, ушедшим добровольцами на специальную военную операцию, вручили сертификат на 1 млн рублей. Награждение прошло в рамках проекта «Музыка в цеху», организованного RU.TV. Проект направлен на финансирование производства военной техники для нужд участников СВО, а также на материальную поддержку сотрудников производств.

Для сотрудников завода 28 февраля выступили группа «Земляне» и рок-исполнитель Роман Архипов. Мероприятия посещают не только артисты и представители творческого сообщества, но и политики. В этот раз наградить сотрудников завода прибыл заместитель руководителя фракции ЛДПР Тюменской областной думы Иван Вершинин. Именно он вручил сертификат для премирования добровольцев из числа заводчан.

Весь наш федеральный округ, плечом к плечу мы стараемся приближать нашу победу. Вы — промышленное сердце страны, от вашей работы во многом зависит наша будущая победа. Каждому из вас хочу пожать руку. То, что вы делаете, очень значимо для страны, — подчеркнул Вершинин.

Звезды шоу-бизнеса ранее выступили с благотворительным концертом для детей, эвакуированных из ЛНДР и с прифронтовых территорий. Мероприятие состоялось в Москве и было организовано при поддержке «Русской медиагруппы». На сцену вышли Джанго, Аркаша, ISTOKYA, NLO, Роман Архипов, ST, Galibri & Mavik.