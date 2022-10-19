Участники чемпионата по искусственному интеллекту предскажут потери посылок Участники чемпионата «Цифровой прорыв» с помощью ИИ предскажут потери почтовых посылок

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С 26 октября по 25 ноября состоится третий всероссийский чемпионат «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в рамках проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники соревнования классифицируют агрокультуры, предскажут потери почтовых посылок и улучшат маршрутную инфраструктуру аэропорта.

На протяжении месяца участники чемпионата со всей России в онлайн-формате займутся решением задач на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта от АНО ВО «Университет Иннополис», Международного аэропорта Шереметьево и АО «Почта России». Призовой фонд всероссийского чемпионата оценивается в 3 млн рублей. Церемония открытия чемпионата состоится в Иннополисе.

Разработчики смогут испытать собственные силы, взяв одну, две или сразу три задачи, над которыми будут работать целый месяц. Конкурс будет интересен не только опытным программистам. Для новичков проведут образовательные мастер-классы и разборы тренировочных задач с IT-экспертами.

Для решения кейса от компании АНО ВО «Университет Иннополис» участникам соревнования предстоит разработать алгоритм по классификации агрокультур на основе изменения показателя вегетационных индексов в процессе роста растений. Эти данные позволят грамотно планировать сельскохозяйственное производство в масштабах всей России, а также оптимизировать рабочие процессы и повысить достоверность и удобство использования информации о сельскохозяйственных объектах.

Кейс от Международного аэропорта Шереметьево призван испытать управленческие и креативные навыки участников состязаний. Они придумают концепцию работы с большими данными с той целью, чтобы спрогнозировать число и расположение посетителей в аэропорту в зависимости от времени и направления вылета. При решении задачи будут использованы данные международной воздушной гавани Шереметьево. Анализ активности пассажиров поможет улучшить маршрутную сеть и инфраструктуру, чтобы сделать московский аэропорт и рейсы комфортнее для вылетающих.

В рамках кейса от АО «Почта России» участникам соревнований предстоит разработать модель предсказания потери почтовых посылок. Несмотря на существующую систему безопасности, все еще остается весьма вероятным риск порчи или потери посылки из-за большого числа операций. Точное предсказание пропаж и их локализация позволят повысить надежность системы — гарантировать доставку отправлений в срок и снизить расходы на их транспортировку.

C 17 октября по 16 ноября XXIII региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» пройдет в Омской области. В течение месяца участники со всей страны будут решать задачу от Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области по разработке алгоритма распознавания пропавших людей на снимках с беспилотных летательных аппаратов.