Топ-спикеры креативной индустрии выступят на «Тех-френдли викенд»

Фото: Пресс-службы «Тех-Френдли Викенд»

Дополнительное мероприятие конференции ЦИПР «Тех-френдли викенд» пройдет в Нижнем Новгороде с 5 по 8 июня. Анонсировано участие Wylsacom, Андрея Себранта и других топ-спикеров. Программа будет посвящена влиянию технологий на разные сферы жизни.

Мы живем в мире, где искусственный интеллект перестал быть чем-то далеким — он уже рядом с нами: в телефоне, в бизнесе, в творчестве. Понимание этих процессов должно начинаться не с технических справочников, а с живого разговора, — отметила генеральный директор компании «ОМГ», организатор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-френдли викенд» Ирина Ефимова.

Фестиваль развернется на нескольких площадках Нижнего Новгорода. Обсудят темы влияния ИИ на финансы, медиа, искусство, экологию и образование. В программе — лекции, паблик-токи и воркшопы. Отдельные мероприятия предназначены для студентов и школьников.

Ранее стала известна программа юбилейной конференции ЦИПР-2025, которая пройдет с 2 по 5 июня 2025 года в Нижнем Новгороде. Участники обсудят достижения цифровизации, импортозамещение, искусственный интеллект и экономику данных.