Театр сатиры покажет спектакль для слепых и слабовидящих людей

Фото: Пресс-служба Театра сатиры

На Основной сцене Московского академического театра сатиры состоится спектакль «Иван Васильевич» для слепых и слабовидящих людей. Спектакль по произведению Михаила Булгакова пройдет 2 июня и 21 июля. Театр запускает постановки с тифлокомментированием совместно с программой поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Тифлокомментирование — это лаконичное описание визуальной составляющей, которое помогает посещать мероприятия незрячим людям. Режиссером постановки выступил художественный руководитель театра Сергей Газаров. Как отметил режиссер, все больше театров стали включать в свою деятельность инклюзивные программы.

Счастье, что теперь культурные институции берут во внимание людей с ограниченными возможностями здоровья. Все больше театров включают инклюзивные программы в свою деятельность, незрячие люди могут теперь сами покупать билеты и чувствовать себя комфортно в театре, — поделился он.

Зрители смогут послушать тифлокомментирование в режиме реального времени с помощью специального приложения «Особый взгляд» и наушников. Кроме того, зрителям с нарушениями зрения могут предоставить специальное оборудование. Перед началом спектакля незрячие посетители смогут ознакомиться с реквизитом и сценографией спектакля в ходе адаптированной экскурсии.

Ранее актриса Нина Корниенко отметила 55-летний юбилей службы в Московском академическом театре сатиры. За годы работы в театре она успела сыграть во многих постановках, включая спектакли «Проснись и пой!», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Горе от ума» и «Хозяйка гостиницы».