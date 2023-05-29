Страны — члены ЕАЭС впервые отметят День Евразийского экономического союза

Фото: Вячеслав Викторов/Фотобанк «Росконгресс»

Впервые с момента создания ЕАЭС, который активно поддерживает Фонд Росконгресс, страны-участницы 29 мая отмечают День Евразийского экономического союза. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович подчеркнул, что за девять лет существования союз стал главной площадкой для сотрудничества и взаимодействия между государствами, которые входят в его состав. Он также отметил, что в ближайшие годы страны ЕАЭС смогут усилить темпы развития на фоне уважительного отношения к интересам стран всего Евразийского пространства.

За девять лет своего существования Евразийский экономический союз превратился в ключевую площадку сотрудничества и взаимодействия государств Большой Евразии и готов принимать важные стратегические решения. Сегодня перед нашим объединением стоят амбициозные цели: формирование единого таможенного пространства, стимулирование инвестиционной активности в странах ЕАЭС, создание расчетной системы, по своим показателям превосходящей SWIFT, а также разработка автономной цифровой валютной среды, — заявил Мясникович.

С инициативой отмечать День ЕАЭС выступил президент Киргизии Садыр Жапаров. Его единогласно поддержали остальные главы евразийской пятерки — Армении, Белоруссии, Казахстана и России. Установление такого дня должно укрепить солидарность между союзными государствами.

В 2023 году Россия стала председательствующей страной в ЕАЭС. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке в конце прошлого года назвал главным приоритетом на 2023 год актуализацию стратегических инициатив развития. Он также подчеркнул, что необходимо подготовить новые документы планирования, которые определят основные векторы развития дальнейшего сотрудничества государств.

В ходе II Евразийского экономического форума ранее замминистра экономического развития России Мурат Керефов рассказал о реализации нацпроекта «Производительность труда». Страны — участницы ЕАЭС обсудили возможность расширения проекта для интеграции рынков.